Росія збільшила вкладення в держборг США до $72 мільярдів

Про це свідчать дані американського Мінфіну, пише Slon.ru.

У травні російська сторона також збільшила вкладення в держпапери США – на $4,1 млрд. У квітні обсяг інвестицій скоротився на $3,4 млрд, а в березні – вперше за півроку збільшився, хоча і незначно: на $300 млн.

Найбільшим кредитором США до кінця червня, як і раніше, залишився Китай, який тримає в американських держоблігаціях більше $1,27 трлн. За місяць Пекін збільшив свої інвестиції в держборг США на $900 млн.

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Друге місце посідає Японія (близько $1,2 трлн), третє – група банківських центрів країн Карибського басейну ($318,5 млрд). У першу десятку також входять група «Країни – експортери нафти», Бразилія, Ірландія, Швейцарія, Великобританія, Бельгія та Люксембург.