На фондовому ринку Китаю черговий обвал

Потужним падінням котирувань більшості цінних паперів завершилися у вівторок торги на фондових біржах материкового Китаю, про це повідомляє ТАСС.

Індекс Shanghai Composite, що відображає ситуацію на Шанхайській фондовій біржі, впав на 245,51 пункта (6,15%) до позначки 3 748,16.

Індекс Shenzhen Component, що є основним індикатором ділової активності на торгової майданчику в Шеньчжені, обвалився на 890,04 пункта (6,56%) до значення 12 683,86.

Фінансові аналітики пов'язують серйозне падіння фондових індикаторів з побоюваннями інвесторів, що подальші дії уряду в сфері макроекономічного регулювання можуть призвести до зниження підтримки фондового ринку.

Опублікована статистика свідчить про зростання цін на нерухомість в низці великих міст, що обмежує можливості влади з ослаблення монетарної політики.

"Відсутність у гравців впевненості в тому, що уряд продовжить приділяти достатню увагу стабільності фінансового ринку призвело до потужної корекції в ряді ключових секторів", - відзначає аналітик "Гоюань чженцюань" Чжао Лунвей.

В результаті обвалу котирувань були зупинені торги акціями майже 1 тисяча компаній, ціна яких протягом дня знизилася більш ніж на 10%. На думку біржових експертів, початок корекції сприяло наближення Shanghai Composite до психологічно важливої позначки 4 000 пунктів.

"Рівень 4 000 пунктів позначився в якості тимчасової "стелі", яку складно пробити без додаткових потужних сигналів, таких як більш серйозна урядова підтримка або ознаки поліпшення ситуації в китайській економіці", - сказав аналітик "Хуасі чженцюань" Вей Вей.

Серед головних аутсайдерів опинилися сьогодні папери держкомпаній, працюючих у сфері гідро - та атомної енергетики і металургії, які активно зростали протягом попередніх днів.

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Акції корпорації "Санься шуйлі" впали на 10,01% до 15,47 юаня за штуку, виробника атомоходів "Яньтай бінлунь" - на 9,31% до 13,84 юаня. Ліквідація та оцінка наслідків техногенної катастрофи, які тривають в Тяньцзіні, негативно вплинули на компанії, які пов'язані з цим містом центрального підпорядкування, а також сусідніми Пекіном та провінцією Хебей. Акції групи "Лунда цзітуань" впали на 10,05% до 4,92 юаня, "Хебей сюаньгун" - на 10,00% до 23,40 юаня.

За підсумками дня в плюсі опинилися окремі папери нафтових корпорацій. Акції CNPC зросли на 2,96% до 11,13 юаня за штуку.