Fitch підвищило рейтинг Греції після угоди з міжнародними кредиторами

Про це повідомляється на сайті організації, передає DT.ua.

Рейтинг CC означав "дуже високий" рівень небезпеки для капіталовкладень, тоді як CCC характеризує його як "істотний". Fitch відзначає, що CCC також передбачає "можливість дефолту.

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Дане рішення про підвищення рейтингу Греції агентство прийняло після укладення угоди між Афінами і "трійкою" кредиторів (МВФ, Єврокомісія, ЄЦБ) щодо третьої програми економічної допомоги, яка пов'язана з проведенням масштабних болючих реформ. Проте Fitch підкреслили, що політична ситуація в країні залишається "непередбачуваною", а програма допомоги несе в собі істотні ризики.

Раніше УНІАН повідомляв, що на початку липня міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило у вівторок довгостроковий рейтинг Греції до "СС" з "CCC".