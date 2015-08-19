Яценюк проти продажу 5% акцій Одеського припортового на біржі "Перспектива"

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступив проти продажу 5-відсоткового пакету акцій одного з найбільших хімічних підприємств країни – Одеського припортового заводу – на біржі «Перспектива», як того вимагає чинне законодавство.

На думку глави уряду, існуючі правила продажу держпідприємства, а також очевидна нерозвиненість фондового ринку, може призвести до того, що учасниками конкурсу знову стануть олігархи, які «зіб'ють всю програму приватизації».

Яценюк також нагадав, що кілька місяців тому Кабмін вніс на розгляд парламенту закон, що скасовує норму про обов'язковий продаж 5% акцій держпідприємств, у тому числі Одеського припортового заводу. Однак, як наголосив глава уряду, парламент за цей закон не проголосував.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Фонд державного майна (ФДМ) відповідно до графіка приватизації 26 серпня планує виставити на продаж на біржі «Перспектива» 5% акцій Одеського припортового заводу початковою вартістю 450 млн грн.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визнала акції найбільшої за обсягом торгів в Україні біржі «Перспектива» фіктивними.