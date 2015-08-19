Яценюк хоче оцінювати та продавати держвласність по-новому

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зажадав найближчим часом винести на розгляд уряду нову методику оцінки державної власності й закликав Верховну Раду якомога швидше розглянути і проголосувати за зміни до чинного законодавства про приватизацію.

«Які основні завдання в процесі приватизації? Залучення реальних інвесторів при приватизації об'єктів держвласності. А це можна зробити лише за умови, що приватизація проводиться за найвищими стандартами інвестиційної привабливості, прозорості та із залученням інвесторів та одержанням високої реальної вартості за об'єкти приватизації, – сказав Яценюк. – Я подивився методику оцінки об'єктів приватизації, яка є в країні. Датована ця методика оцінки 2003 роком. З 2003 року не вносили жодних істотних змін. І фактично ця методика призводить до того, що вона або занижує вартість об'єкта приватизації, і тоді той, кому треба, може його купити, або свідомо завищує вартість об'єкта приватизації, і тоді той, кому не треба, не може його купити».

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При цьому Яценюк нагадав, що на порядку денному - амбітна програма приватизації. Однак вона проходить за старими правилами. "І треба прийняти рішення – йдемо як завжди чи йдемо по-новому?", - сказав глава уряду.

Він наголосив, що допустити збереження старих правил приватизації держактивів не можна. «Для того щоб було простіше продати об'єкт держвласності, треба йти за високими стандартами держвласності, за залученням справжнього інвестора, - зазначив Яценюк. – Пропозиція така: змінюємо методику оцінки, негайно внести на розгляд Кабінету міністрів нову методику оцінки вартості об'єкта держвласності, яка повинна формувати реальну стартову ринкову вартість об'єкта. Друге: звертаюся до парламенту, думаю, парламент приступить до роботи на початку вересня, про внесення змін до законодавства про приватизацію».

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна як ключовий орган, який здійснює приватизацію державної власності, планував у липні-серпні виставити на продаж пакети акцій низки підприємств, а саме: 5% акцій Одеського припортового заводу, а також 25-відсоткові пакети акцій енергопідприємств «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Західенерго» і «Київенерго». На вересень-грудень заплановано подальшу приватизацію Одеського припортового заводу і ряду інших енергооб'єктів. Зокрема, у вересні ФДМУ розраховує продати 70% акцій «Миколаївобленерго», 70% акцій «Хмельницькобленерго», 50,9% акцій «Тернопільобленерго» і 99,9% акцій Дніпродзержинської ТЕЦ; у жовтні – 65% акцій «Харківобленерго»; у листопаді – 94,9% акцій Одеської ТЕЦ, 94,8% акцій Херсонської ТЕЦ та 94,6% акцій Одеського припортового заводу; у грудні – 55,2% акцій «Запоріжжяобленерго». Крім того, на вересень заплановано продаж 50% акцій компанії «Укрнафтопродукт», на жовтень – 25% акцій Дніпровського машинобудівного заводу, на жовтень – 95% акцій підприємства «Дніпрометробуд» і 50% акцій машинобудівного об'єднання «Оріон», а на грудень – 94,9% акцій підприємства «Сумихімпром».

Навесні поточного року Кабінет міністрів України в рамках скорочення державного сектора представив план приватизації державних підприємств. Загалом у списку на приватизацію 286 об'єктів, ще 43 об'єкти внесено до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.

Як зазначають в уряді, масштабна приватизація в Україні може пройти вже в другому півріччі 2015 року. При цьому основна мета продажу – залучення інвестицій, переважно європейських і американських компаній. Для популяризації приватизаційних можливостей уряд України розраховує провести спеціальні інвестиційні конференції. Одна з них вже пройшла у Вашингтоні в липні поточного року.