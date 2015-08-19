Греція вирішила продати 27 об'єктів, серед яких 14 аеропортів

Про це повідомляє Prime.ru з посиланням на інформаційний портал Dikaiologitika.

"Програма приватизації Asset Development Plan (ADP) є додатком до нового Меморандуму, за який проголосував грецький парламент в минулу п'ятницю. Раніше повідомлялося про чотирьох об'єктах приватизації", - говориться в повідомленні.

Відзначається, що найбільшими об'єктами є 14 регіональних аеропортів, продаж яких схвалила рада з економічної політики Греції. Фонд приватизації (HRADF) має намір продати 30% активів "Аеропорту Афін" куди входить афінський міжнародний аеропорт "Елефтеріос Венізелос", а також закрити операцію по колишньому афінському аеропорту "Эллиникон" у південному приморському районі столиці.

Згідно з даними порталу, продажу підлягають 35% активів Hellenic Petroleum SA, які на даний момент належать Фонду приватизації майна Греції. До кінця жовтня також вирішиться питання продажу активів телекомунікаційної компанії OTE, яка знаходиться у власності держави.

"План передбачає продаж 23% компанії з водопостачання міста Салоніки (EYATH) і 11% Афінської водопровідної компанії (EYDAP). Проте раніше 2014 року Держрада заблокувала продаж Афінської водопровідної компанії на тій підставі, що передача компанія в приватні руки ставить під питання надання доступних послуг в інтересах суспільства та їх високу якість", - наголошується в статті.

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Серед інших об'єктів значиться поштова компанія ELTA, порт Пірей в Афінах, порт Салоніки, залізнична компанія TrainOSE і компанія з обслуговування та експлуатації рухомого складу ROSCO, а також десятки інших проектів, підготовлених до реалізації.