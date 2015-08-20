Яценюк доручив скасувати продаж на біржі 5% акцій Одеського припортового заводу
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив скасувати запланований на 26 серпня продаж на біржі «Перспектива» 5% акцій одного з найбільших хімічних підприємств країни – Одеського припортового заводу.
Про це у своєму блозі в соціальній мережі Facebook написав голова Фонду держмайна Ігор Білоус.
«Нашим головним завданням у справі роздержавлення ОПЗ (Одеського припортового заводу – УНІАН) є проведення цієї процедури максимально прозоро, законно і вигідно для держави», - написав Білоус.
«На засіданні Кабінету міністрів Арсеній Яценюк своїм дорученням розробити нову методологію оцінки та скасувати продаж 5% акцій ОПЗ підтвердив наші наміри», - додав Білоус.
За словами голови ФДМУ, відомство розробило поправки до Закону «Про приватизацію державного майна», які роблять неможливим участь у приватизації представників країн-агресорів, скасовують обов'язковий продаж 5-10% акцій і дають можливість залучати до процесу приватизації високопрофесійних, кваліфікованих і неупереджених радників.
«Так сталося, що Верховна Рада не встигла розглянути наші пропозиції й нам довелося почати підготовку до приватизації ОПЗ за старими правилами. У процесі цієї підготовки ми прийшли до висновку, що провести прозору й вигідну державі процедуру, керуючись старими нормами, неможливо. Тому ми узгодили з прем'єр-міністром можливість перенести продаж ОПЗ, щоб дати Раді час на розгляд нашого законопроекту, й після цього провести приватизацію за новими правилами», - зазначив Білоус.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна відповідно до графіку приватизації 26 серпня планував виставити на продаж на біржі «Перспектива» 5% акцій Одеського припортового заводу початковою вартістю 450 млн грн.
Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визнала акції найбільшої за обсягом торгів в Україні біржі «Перспектива» фіктивними.
19 серпня на засіданні уряду Яценюк виступив проти продажу 5% пакета акцій Одеського припортового заводу на біржі «Перспектива».