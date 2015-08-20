Збитки від "націоналізації" в окупованому Криму перевищують 50 мільярдів – прокурор

Про це 20 серпня під час прес-конференції щодо результатів роботи прокуратури на тимчасово окупованій території повідомив в.о. прокурора АР Крим Назар Холодницький, повідомляє «5 канал».

Він зазначив, що відповідно до опрацьованої прокуратурою інформації різних міністерств і відомств, зокрема, Міненерго, Мінінфраструктури, Мінагрополітики, було розпочато низку кримінальних проваджень за фактом незаконного заволодіння майном як держави Україна, так і фізичних і юридичних осіб.

"Це провадження про незаконну так звану націоналізацію підприємств, яка здійснена самопроголошеною владою на підставі рішень незаконного уряду і так званої державної ради республіки Крим. Таких проваджень нами було відкрито більше 20-ти. Зараз ми ще досі встановлюємо орієнтовні (чекаємо відповіді від профільних міністерств і відомств) суми збитків. Але вже зараз можемо сказати, що ця сума буде більше 50 млрд грн", - повідомив прокурор.

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Нагадаємо, нещодавно Генпрокуратура оголосила в розшук 145 екс-працівників прокуратури Криму.