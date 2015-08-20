Біржі можуть виключити з процесу приватизації

Загальна позиція Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку полягає в тому, що на даному етапі використання бірж для приватизації не є ефективним способом знаходження акціонерів-інвесторів, завдання максимум - виключити біржі з цього процесу, заявив у коментарі УНІАН голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

Крім того, за його словами, комісія вже зробила всі формальні дії, щоб знизити істотно комісії, які біржі отримували від приватизації.

"Ми вже зробили всі формальні дії, щоб знизити істотно комісії, які біржі отримували від приватизації. Мова йде про зниження в десятки разів. Зараз вони отримують 1% від приватизаційних аукціонів, що не можна порівняти з реальними цінами витрат бірж. Це – завдання мінімум. Завдання максимум на даному етапі - виключити біржі з цього процесу. І це наша постійна позиція, тому що біржі втратили кредит довіри, вони на сьогоднішній день не функціонують у рамках своїх основних цілей і завдань", - сказав Хромаєв.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо прозорості роботи "Перспективи", Хромаєв сказав, що біржа має дуже складну і дуже неясну структуру власності.

"Комісія вимагає повного розкриття акціонерів по всім основним учасникам ринку, а біржі є інфраструктурою і представляють із себе дуже важливий елемент функціонування. Можу сказати одне – "Перспектива" має дуже складну і дуже неясну структуру власності", - підсумував Хромаєв.

Читайте такожДепутати вимагають від Білоуса пояснити вибір біржі "Перспектива" для продажу акцій ОПЗЯк повідомляв УНІАН, Фонд державного майна у відповідності з графіком приватизації 26 серпня планував виставити на продаж на біржі "Перспектива" 5% акцій Одеського припортового заводу початковою вартістю 450 мільйонів гривень.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визнала акції найбільшої за обсягом торгів в Україні біржі "Перспектива" фіктивними.

19 серпня на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що вважає за необхідне змінити правила приватизації та виключити з них норми, що передбачають у разі продажу великого пакету акцій держпідприємств обов'язковий продаж 5% пакета акцій цих підприємств на біржі. На думку глави уряду, ця норма підвищує ризик повернення олігархічних схем у процес приватизації і зміни ціни об'єктів у бік їх безконтрольного заниження або завищення – під конкретного покупця.

Яценюк також нагадав, що кілька місяців тому Кабмін вніс на розгляд до парламенту проект закону про скасування обов'язкового продажу 5% акцій ОПЗ, проте парламентарії не проголосували за пропозицію уряду.

Як очікується, повторне голосування може відбутися на початку вересня. У зв'язку з цим глава ФДМУ Ігор Білоус повідомив, що він погодив з урядом можливість перенесення продажу ОПЗ, щоб дати Раді час на розгляд законопроекту і здійснення приватизації за новими правилами.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

У січні-червні поточного року Одеський припортовий завод отримав чистий прибуток у розмірі 151,953 мільйонів гривень, тоді як аналогічний період 2014 року компанія закінчила з чистим збитком у 116,806 мільйонів гривень.