Азіатські біржі падають через Китай та перестрілку між Кореями

Фондові майданчики Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) в п'ятницю демонструють впевнену негативну динаміку на тлі слабкої статистики в КНР і побоюваннях, пов'язаних із загостренням напруженості між Північною і Південною Кореєю, свідчать дані торгів, передає РИА Новости.

Сьогодні вранці індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 3,04% — до 3552,82 пункту, а індекс шеньчженьської біржі Shenzhen Composite падав на 3,86%, до 2072,35 пункту. Гонконгський Hang Seng Index опускався на 2,32%, до 22230,06 пункту.

Японський Nikkei 225 опускався на 2,24% — до 19585,62 пункту, опинившись нижче психологічно важливої позначки в 20000 пунктів і досягнувши мінімуму за останні шість тижнів. Австралійський S&P/ASX 200 знизився на 6,14%, до 5288,58 пункту. Корейський KOSPI скорочувався на 2,26%, досягаючи 1871,6 пункту. Раніше індекс падав до 1856,91 пункту, що стало найнижчим значенням з серпня 2013 року.

Ділове видання Caixin повідомило в п'ятницю, що попередній показник індексу ділової активності PMI в промисловому секторі економіка Китаю в серпні знизився до мінімального за 6,5 років рівня в 47,1 пункту. Попередні дані виявилися значно нижчими за очікування аналітиків, які прогнозували PMI на рівні 47,7 пункту.

Крім того, тиск на настрої інвесторів надають новини про те, що Північна і Південна Корея обмінялися артилерійськими обстрілами на заході демілітаризованої зони. Південна Корея заявила, що з боку КНДР було випущено два снаряди. Пхеньян заперечує це і наполягає на тому, що обстріл був проведений з боку Півдня. На тлі цих повідомлень курс корейської вони ослаб до долара в п'ятницю на 0,6%, до 1192,45 вони за долар.