Продаж 5% пакету ОПЗ на біржі "Перспектива" абсолютно безглузда – експерт

Продаж 5-відсоткового пакету акцій Одеського припортового заводу, як і будь-якого підприємства, на біржі, в тому числі «Перспектива», абсолютно безглузда, заявив у коментарі УНІАН президент Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД) Олексій Кій.

Він пояснив це тим, що планується продаж всього пакету, а біржа не надає додаткової вартості. «Тобто, продаж повного пакету повинен здійснюватися поза біржею. Одержання комісійних у будь-якому розмірі біржею – абсолютна нісенітниця. Питання не в біржі «Перспектива», а в тому, що форма продажу через біржу безглузда», – сказав експерт.

Читайте такожБіржі можуть виключити з процесу приватизаціїЗа його словами, на сьогоднішній день скасування продажу 5% пакету на біржах – правильне рішення. «В інших економічних ситуаціях є така технологія, коли попередньо продається невеликий пакет, щоб оцінити реальну вартість великого пакета для подальшого його продажу. Але це там, де насправді є ринок, коли на біржі є велика кількість потенційних покупців. У нашому випадку біржа – лише інструмент, і в нашій фінансово-економічній ситуації потенційних покупців на Одеський припортовий завод дуже небагато. Тому використовувати біржу як інструмент продажу безглуздо», – підкреслив Кій.

Що стосується конкретно «Перспективи», то, за словами експерта, в колишні часи «представники біржі завжди неофіційно хизувалися тим, що мають певну підтримку влади, позиціонували себе як біржу, яка користується підтримкою».

«І цю підтримку ми неодноразово спостерігали в рамках роботи Комісії з цінних паперів. Коли приймалися рішення, які, з моєї точки зору, робили бенефіс тільки одній організації. Коли були ініційовані з боку ринку документи, які були затребувані ринком, вони не приймалися, тому що ці документи не приносили доданої вартості біржі «Перспектива». Але офіційного підтвердження такої інформації немає», – підсумував Кій.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна згідно з графіком приватизації 26 серпня планував виставити на продаж на біржі «Перспектива» 5% акцій Одеського припортового заводу початковою вартістю 450 млн грн.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визнала акції найбільшої за обсягом торгів в Україні біржі «Перспектива» фіктивними.

19 серпня на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про необхідність зміни правил приватизації та виключення з них норми, яка передбачає в разі продажу великого пакета акцій держпідприємств обов'язковий продаж 5% пакета акцій цих підприємств на біржі. На думку очільника уряду, ця норма підвищує ризик повернення олігархічних схем у процес приватизації і зміни ціни об'єктів у бік їх безконтрольного заниження або завищення – під конкретного покупця.

Яценюк також нагадав, що кілька місяців тому Кабмін вніс на розгляд у парламент проект закону про скасування обов'язкового продажу 5% акцій ОПЗ, проте парламентарії не проголосували за пропозицію уряду.

Як очікується, повторне голосування може відбутися на початку вересня. У цьому зв'язку голова Фонду держмайна Ігор Білоус повідомив, що він погодив з урядом можливість перенесення продажу ОПЗ, аби дати Верховній Раді час на розгляд законопроекту і здійснення приватизації за новими правилами.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

У січні-червні поточного року Одеський припортовий завод отримав чистий прибуток у розмірі 151,953 млн грн, тоді як аналогічний період 2014 року компанія закінчила з чистим збитком у 116,806 млн грн.