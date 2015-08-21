Продаж 5% Одеського припортового заводу через біржу не має сенсу – член НКЦПФР

Продаж 5% пакету акцій одного з найбільших в Україні хімічних підприємств – Одеського припортового заводу, яку Фонд державного майна планував здійснити через біржу «Перспектива» в серпні поточного року, не має економічного сенсу, сказав у коментарі УНІАН член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Дмитро Тарабакін.

Продаж 5% пакета акцій, згідно з чинним законодавством, має передувати продаж решти пакету акцій заводу в 94,7%, заплановану на грудень поточного року.

Читайте такожБіржі можуть виключити з процесу приватизації«Такого поняття, як використання біржі для продажу, – не існує. Це утопія, яку придумали журналісти і про яку добре знають професіонали. Біржа і продаж активу – не мають нічого спільного. Актив, який продається, потім включається в лістинг біржі і там обертається. Але момент продажу нічого спільного з біржею не має», - підкреслив експерт.

Він зазначив, що біржа може використовуватися для первинного розміщення паперів, у тому числі і для державних компаній, але лише за умови залучення радників та оцінювачів.

«Була компанія державна, а хоче стати публічною. Для цього наймаються інвестиційні радники, організовується оцінка, здійснюється маркетинг і роуд-шоу по всьому світу, здійснюється розміщення, прайсинг, а потім кажуть, що компанія включена в обіг на біржі. Її акції або облігації обертаються на біржі. Але нічого спільного процес продажу з біржею не має», - сказав Тарабакін.

Він звернув увагу, що на поточний момент існуючі в нашій країні законодавчі правила продажу активів перевертають процес продажу з ніг на голову. «Коли Фонд держмайна продає свої залишки, він робить це двома способами – через ліцитатора, що знову-таки нічого спільного не має з біржею і це все можна провести на будь-якому майданчику, - або через електронні торги. І ось це (електронні торги - УНІАН) може мати сенс, але у випадку, якщо підприємство вже «розкручено». Наприклад, якщо мова йде про «Центренерго» або про «Укрнафту» - про підприємства, які самі по собі мають вже якусь історію, і в продажу (залишків - УНІАН) може бути зацікавлена велика кількість осіб. Тоді, дійсно, є сенс робити ці речі (продавати залишки активів - УНІАН) через біржову систему. Але і то, знову ж таки, без радника, без правильної підготовки цей процес буде «кустарщиною», - упевнений член НКЦПФР.

При цьому, говорячи про продаж 5% Одеського припортового заводу, він звернув увагу, що завод не потрапляє в категорію «цікавих підприємств». «ОПЗ – це компанія, яка сьогодні невідома ринку. А якщо мова йде ще й про продаж 5%, 5% нецікаво нікому. Більш того, за нашим новим положенням про лістинг, компанія, яка має фрі-флоут менше 10%, навіть в лістинг не може потрапити, - сказав Тарабакін. - У всьому світі вважається, що для портфельних інвесторів настає інтерес хоча б 10-15%. А в цілому правило – 20-25%. І тому будь-які загравання з шматочками - це все від лукавого. Це просто спосіб, як занизити в більшості випадків початкову продаж, щоб потім використати це - вже занижену ціну - для визначення ціни великого пакету».

Тарабакін зазначив, що продаж ОПЗ повинен пройти аналогічно тому, як був проведен продаж «Криворіжсталі». «Все робиться спокійно, нормально, на умовах, коли люди збираються і торгуються за ціною перед телекамерами. І ніяких бірж для цього не потрібно», - резюмував експерт, додавши, що у випадку з ОПЗ є сенс продавати об'єкт – без використання бірж, без дроблення пакета.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна згідно з графіком приватизації 26 серпня планував виставити на продаж на біржі «Перспектива» 5% акцій Одеського припортового заводу початковою вартістю 450 млн грн.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визнала акції найбільшої за обсягом торгів в Україні біржі «Перспектива» фіктивними.

19 серпня на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про необхідність зміни правил приватизації та виключення з них норми, яка передбачає в разі продажу великого пакета акцій держпідприємств обов'язковий продаж 5% пакета акцій цих підприємств на біржі. На думку очільника уряду, ця норма підвищує ризик повернення олігархічних схем у процес приватизації і зміни ціни об'єктів у бік їх безконтрольного заниження або завищення – під конкретного покупця.

Яценюк також нагадав, що кілька місяців тому Кабмін вніс на розгляд у парламент проект закону про скасування обов'язкового продажу 5% акцій ОПЗ, проте парламентарії не проголосували за пропозицію уряду.

Як очікується, повторне голосування може відбутися на початку вересня. У цьому зв'язку голова Фонду держмайна Ігор Білоус повідомив, що він погодив з урядом можливість перенесення продажу ОПЗ, аби дати Верховній Раді час на розгляд законопроекту і здійснення приватизації за новими правилами.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

У січні-червні поточного року Одеський припортовий завод отримав чистий прибуток у розмірі 151,953 млн грн, тоді як аналогічний період 2014 року компанія закінчила з чистим збитком у 116,806 млн грн.