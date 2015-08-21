Російський фондовий ринок падає слідом за нафтою

Російський ринок акцій у п'ятницю знижувався по основних індексах на тлі здешевлення нафти марки Brent і слідом за світовими майданчиками, повідомляє Прайм.

"На думку аналітиків, основний песимізм виходить від уповільнення економіки Китаю і, як наслідок, сировинних ринків", - йдеться в повідомленні.

Індекс ММВБ до 14.41 мск опускався на 1,02% - до 1678,28 пункту, індекс РТС - на 2,53% - до 775,29 пункту, випливає з даних Московської біржі.

Курс долара розрахунками "завтра" зріс на 0,23 рубля - до 68,19 рубля, курс євро – на 0,52 рубля - до 76,91 рубля.

Жовтневий ф'ючерс на нафту марки Brent знизився на 0,83% - до 46,23 долара за барель (з ранку вартість ф'ючерсу падала до 46,1 долара за барель).

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