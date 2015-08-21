Кабмін припинить продажу енергооб'єктів на біржі – переглядатимуть ціни

15:47, 21 серпня 2015
Фондовий ринок
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оновлено

До моменту перегляду початкової ціни об'єктів, продаж об'єктів на фондових біржах припиняється.

УНИАН

Кабінет міністрів України припинив дію норми про обов'язковий продаж на біржі пакетів акцій державних компаній паливно-енергетичного комплексу та держкомпаній групи "Г", що належать державі, до моменту перегляду початкової ціни цих активів.

Про це говорится в постанові уряду №612, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

"Встановити, що початкова ціна, встановлена для об'єктів групи "Г" і підприємств паливно-енергетичного комплексу, підлягає перегляду уповноваженими органами приватизації у місячний строк з моменту набрання цією постановою чинності. До моменту перегляду початкової ціни об'єктів, продаж об'єктів на фондових біржах припиняється", - йдеться в документі.

Згідно з постановою, рішення про перегляд початкової ціни об'єкта приватизації приймає спеціальна робоча група, конкурсна або аукціонна комісія і подає його на розгляд в орган приватизації, який повинен розглянути це рішення в обов'язковому порядку.

Читайте також"Енергоатом" за сім місяців збільшив дохід від реалізації електроенергії на 47%Як повідомляв УНІАН, у середині серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зажадав найближчим часом винести на розгляд уряду нову методику оцінки державної власності і закликав Верховну Раду якомога швидше розглянути й проголосувати за зміни до чинного законодавства про приватизацію. Він зазначав, що завдання приватизації - залучення реальних інвесторів, а це можливо тільки за умови, що приватизація проводиться за найвищими стандартами інвестиційної привабливості, прозорості. Проте існуючі правила приватизації датовані 2003 роком і фактично призводять до того, що приватизація проходить в інтересах окремих покупців.

При цьому Яценюк нагадав, що на порядку денному - амбітна програма приватизації. І тому допустити збереження старих правил приватизації держактивів не можна.

Фонд державного майна як ключовий орган, який здійснює приватизацію державної власності, планував у липні-серпні виставити на продаж пакети акцій низки підприємств, а саме: 5% акцій Одеського припортового заводу, а також 25-відсоткові пакети акцій енергопідприємств "ДТЕК Дніпрообленерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго" і "Київенерго". На вересень-грудень запланована подальша приватизація Одеського припортового заводу і ряду інших енергооб'єктів. Зокрема, у вересні ФДМУ розраховує продати 70% акцій «Миколаївобленерго», 70% акцій "Хмельницькобленерго", 50,9% акцій "Тернопільобленерго" і 99,9% акцій Дніпродзержинської ТЕЦ; у жовтні – 65% акцій "Харківобленерго"; у листопаді – 94,9% акцій Одеської ТЕЦ, 94,8% акцій Херсонської ТЕЦ та 94,6% акцій Одеського припортового заводу; у грудні – 55,2% акцій "Запоріжжяобленерго". Крім того, на вересень заплановано продаж 50% акцій компанії "Укрнафтопродукт", на жовтень – 25% акцій Дніпровського машинобудівного заводу, на жовтень – 95% акцій підприємства "Дніпрометробуд" і 50% акцій машинобудівного об'єднання "Оріон", а на грудень – 94,9% акцій підприємства "Сумихімпром".

Навесні цього року Кабінет міністрів України в рамках скорочення державного сектору представив план приватизації державних підприємств. Загалом у списку на приватизацію 286 об'єктів, ще 43 об'єкти внесено до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.

Як відзначають в уряді, масштабна приватизація в Україні може пройти вже в другому півріччі 2015 року. При цьому основна мета продажу – залучення інвестицій, переважно європейських і американських компаній. Для популяризації приватизаційних можливостей уряд України розраховує провести спеціальні інвестиційні конференції. Одна з них уже пройшла у Вашингтоні в липні нинішнього року.

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