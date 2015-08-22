Індекс Dow Jones знизився на 531 пункт - це найбільше падіння з 2011 року

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на CNN.Money.

Індекс S&P 500 також упав на 5,7% за тиждень, що також є найгіршим показником з 2011 року. NASDAQ впав на 6,8% за тиждень.

Стурбованість інвесторів викликають три основні чинники.

Перший це - ослаблення економіки Китаю. Уряд країни заявив, що виробничий сектор продемонстрував найвищі темпи скорочення активності за останні 6 років.

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Незважаючи на те, що китайські чиновники кажуть, що економіка зросла на 7% цього року, багато експертів в це не вірять.

Другим фактором є спад очікувань інвесторів на те, що Федеральна резервна система США підніме процентну ставку у вересні. Центральний Банк посилає змішані сигнали з цього приводу. Раніше на цьому тижні Центральний Банк випустив протокол засідання, що відбулося в липні, який показав, що тільки частина керівників Федрезерву готова до підвищення ставки.

Крім того, на падіння фондового ринку вплинуло зниження цін на нафту до $40 за барель вперше з 2009 року. Рік тому барель коштував близько $100.

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Раніше УНІАН повідомляв, що російський ринок акцій у п'ятницю знижувався по основних індексах на тлі здешевлення нафти марки Brent і слідом за світовими майданчиками. На думку аналітиків, основний песимізм спричинений уповільненням економіки Китаю і, як наслідок, сировинних ринків.