Біржі Близького Сходу закрилися різким обвалом

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Біржі Дубаї та Саудівської Аравії закрилися із зниженням на 7% (неділя в цих країнах - робочий день), після того, як минулого тижня індекс Dow Jones впав в США на 6%, а британський FTSE 100 зареєстрував найбільшу за поточний рік тижневу втрату в 5%.

Це пояснюється побоюваннями інвесторів щодо сповільнення китайської економіки і ефекту доміно, яке це уповільнення може справити на глобальну економіку.

Між тим на Близькому Сході головні побоювання пов'язані з низькими цінами на нафту, які продовжують падіння з травня і за цей рік знизилися вже більш ніж удвічі. Так, нафта марки Brent, що коштувала в травні 68 доларів за барель, зараз торгується за 45 доларів.

Читайте такожПадіння світових цін на нафту стало найбільш затяжним з 1986 року

Це в основному пов'язано з підвищеним пропозицією на ринку, що виникли завдяки американським виробникам сланцевої нафти, які послабили колись міцні позиції країн-членів ОПЕК на світовому ринку нафти.

Песимізму близькосхідним гравцям додав і недавній звіт рейтингового агентства, яке знизило прогноз рейтингу Саудівської Аравії зі стабільного до негативного.

Цей крок відбив побоювання з приводу майбутнього стану фінансів в цій країні, які багато в чому залежать від доходів, одержуваних від експорту нафти.

Читайте такожНа фондовому ринку Китаю черговий обвал

Все це відбувається на тлі падіння глобальних ринків, які, в свою чергу, стурбовані уповільненням китайської економіки.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський ринок акцій у п'ятницю знижувався по основних індексах на тлі здешевлення нафти марки Brent і слідом за світовими майданчиками. На думку аналітиків, основний песимізм викликаний уповільненням економіки Китаю і, як наслідок, сировинних ринків.