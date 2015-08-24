На фондовому ринку Китаю черговий обвал - Шанхайська біржа впала на 8,5%

Фондові майданчики Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок різко знижуються, втрачаючи 3-4% слідом за біржами КНР, які впали на 7-8% на тлі побоювань за перспективи економіки країни, про це свідчать дані торгів, повідомляють РИА Новости.

Станом на 07:33 індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 8,45% — до 3 211,2 пункту, що є мінімальною позначкою протягом п'яти місяців. Індекс шеньчженьській біржі Shenzhen Composite падав на 7,61%, до 1884,16 пункту. Гонконгський Hang Seng Index опускався на 4,64%, до 21369,7 пункту. Індекс фондової біржі Тайваню TAIEX падав на 4,4% до 7441,3 пункту.

"Японський Nikkei 225 опускався на 3,5% — до 18774,69 пункту. Австралійський S&P/ASX 200 знизився на 7,52%, до 5214,6 пункту. Корейський KOSPI скорочувався на 2,34%, досягаючи 1832,63 пункту", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що падіння на біржах КНР в понеділок відбувається, незважаючи на рішення влади країни дозволити інвестувати кошти пенсійного фонду в акції.

"На ринку негативний тренд. Хороших новин немає, акції досі дорогі, а свіжих вливань готівки немає", — наводить агентство Рейтер думку аналітика CEBM Ки Йо Юфен (Qi Yifeng).

Головний стратег Jefferies Group Inc. Шон Дарбі (Sean Darby) додає, що з першого погляду легко вказати на уповільнення економічного зростання Китаю, і падіння цін на нафту в якості основних причин різкого спаду на світових біржах цим літом.

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Як повідомляв УНІАН, фінансові аналітики пов'язують серйозне падіння фондових індикаторів з побоюваннями інвесторів, що подальші дії уряду в сфері макроекономічного регулювання можуть призвести до зниження підтримки фондового ринку.