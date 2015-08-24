Фондові індекси США впали на відкритті торгів

Індекс Dow Jones в перші хвилини торгів опустився на 6,01% до позначки 15470,34 пункту, передає Бі-бі-сі. Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ до 16:31 по Москві втрачав 8,8%.

Читайте такожНа фондовому ринку Китаю черговий обвал - Шанхайська біржа впала на 8,5%

Багато інвестори очікували, що за вихідні Центробанк Китаю вживатиме заходів для підтримки фондового ринку, але за відсутності таких заходів китайський індекс Shanghai Composite впав у понеділок на 8,49%.

За минулий тиждень індекс Шанхайської біржі знизився в цілому на 12%.

З червня нинішнього року біржі материкової частини Китаю демонстрували надзвичайно високу волатильність, що негативно позначилося на настроях інвесторів.

У серпні центробанк Китаю тричі приймав рішення про девальвацію юаня, намагаючись стимулювати експорт.

Російський індекс РТС на тлі здешевлення нафти і нестабільності на біржах впав на 7,09% до 708,41 пункту.