Європейський індекс Eurofirst 300 впав до рівня березня 2009 року

Максимальним падінням серед європейських акцій в понеділок відзначилися грецький Piraeus Bank (-60,55%), швейцарський трейдер Glencore (-50,4%), німецька енергетична компанія RWE (-46,8%) і британський гірничодобувний конгломерат Anglo American (-43,3%), повідомляє Financial Times.

У другій половині дня прискорилося зниження і інших європейських індексів. Німецький Dax 30 втратив весь свій річний приріст і з обвалом на 6,7% повернувся до січневих рівнів нижче 10 000. Британський FTSE 100 упав на 6,3%, французький CAC 40 впав на 8%, передає РБК.

Американські індекси на відкритті торгів також почали падати. S&P 500 впав майже на 5%, скорегувавшись потім до 4,4%, а Доу-Джонс — на 6% з подальшим зниженням до 6,8%.

Тон сьогоднішнього обвалу на світових фондових ринках поставив Китай, де індекс Шанхайської фондової біржі впав на 8,5%.

Китай, а потім падіння американських ринків потягли за собою вниз Brent, який опустився до $43 — шестирічного мінімуму.