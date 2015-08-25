Торги на біржах США завершилися майже 4% падінням
Біржі Уолл-Стріт вже п'ятий день поспіль завершили торги зниженням, але частково відіграли різке падіння на початку дня, коли інвестори розпродавали активи на тлі побоювань з приводу економіки Китаю.
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Промисловий індекс Dow Jones протягом дня опускався більше, ніж на 1000 пунктів, потім майже відіграв позиції, але все ж на момент закриття торгів зниження становило 3,6% (15,871.35).
Індекс S&P 500 до кінця торгів опустився на 3,9% (1,893.21), таким чином перейшовши в стан "корекції" - коли індекс знижується більше, ніж на 10% з моменту піку.
Індекс NASDAQ Composite втратив 3,8% і склав 4,038.6.
Читайте такожНа фондовому ринку Китаю черговий обвал - Шанхайська біржа впала на 8,5%
Раніше на фондових біржах Китаю торги завершилися в понеділок найсильнішим падінням котирувань за 8 років. Це, поряд з усе більш дешевшає нафтою і західними санкціями, позначилося і на російській економіці: понеділок курс рубля оновив мінімальні значення 2015 року.
Як повідомляв УНІАН раніше, в понеділок, 24 серпня провідні фондові індекси США на відкритті торгів Нью-Йоркської фондової біржі сьогодні різко знизилися на тлі загальносвітової нестабільності на біржах і падіння китайських індексів.