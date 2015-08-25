Торги на біржах США завершилися майже 4% падінням

02:28, 25 серпня 2015
Фондовий ринок
392

Біржі Уолл-Стріт вже п'ятий день поспіль завершили торги зниженням, але частково відіграли різке падіння на початку дня, коли інвестори розпродавали активи на тлі побоювань з приводу економіки Китаю.

/ www.info-prom.com.ua

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Промисловий індекс Dow Jones протягом дня опускався більше, ніж на 1000 пунктів, потім майже відіграв позиції, але все ж на момент закриття торгів зниження становило 3,6% (15,871.35).

Індекс S&P 500 до кінця торгів опустився на 3,9% (1,893.21), таким чином перейшовши в стан "корекції" - коли індекс знижується більше, ніж на 10% з моменту піку.

Індекс NASDAQ Composite втратив 3,8% і склав 4,038.6.

Читайте такожНа фондовому ринку Китаю черговий обвал - Шанхайська біржа впала на 8,5%

Раніше на фондових біржах Китаю торги завершилися в понеділок найсильнішим падінням котирувань за 8 років. Це, поряд з усе більш дешевшає нафтою і західними санкціями, позначилося і на російській економіці: понеділок курс рубля оновив мінімальні значення 2015 року.

Як повідомляв УНІАН раніше, в понеділок, 24 серпня провідні фондові індекси США на відкритті торгів Нью-Йоркської фондової біржі сьогодні різко знизилися на тлі загальносвітової нестабільності на біржах і падіння китайських індексів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter