Торги на біржах США завершилися майже 4% падінням

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Промисловий індекс Dow Jones протягом дня опускався більше, ніж на 1000 пунктів, потім майже відіграв позиції, але все ж на момент закриття торгів зниження становило 3,6% (15,871.35).

Індекс S&P 500 до кінця торгів опустився на 3,9% (1,893.21), таким чином перейшовши в стан "корекції" - коли індекс знижується більше, ніж на 10% з моменту піку.

Індекс NASDAQ Composite втратив 3,8% і склав 4,038.6.

Читайте такожНа фондовому ринку Китаю черговий обвал - Шанхайська біржа впала на 8,5%

Раніше на фондових біржах Китаю торги завершилися в понеділок найсильнішим падінням котирувань за 8 років. Це, поряд з усе більш дешевшає нафтою і західними санкціями, позначилося і на російській економіці: понеділок курс рубля оновив мінімальні значення 2015 року.

Як повідомляв УНІАН раніше, в понеділок, 24 серпня провідні фондові індекси США на відкритті торгів Нью-Йоркської фондової біржі сьогодні різко знизилися на тлі загальносвітової нестабільності на біржах і падіння китайських індексів.