Fitch підтвердило рейтинг "Газпрому" в іноземній валюті на рівні "ВВВ-" з негативним прогнозом
Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту "Газпрому" на рівні "BBB-" з негативним прогнозом.
Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає Українська Правда.
Рейтинги і прогноз компанії обмежені аналогічними суверенними показниками РФ ("BBB -" / "негативний").
"Рейтинг" Газпрому "відображає наші очікування про те, що компанія залишиться важливим постачальником газу до Європи в середньостроковій перспективі. Європейські споживачі як і раніше обмежені у своїх можливостях диверсифікації імпорту газу в Європі і переживають зниження видобутку газу на родовищах у своєму регіоні", - сказано в документі.
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При цьому агенство зазначає, що Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий кредитний рейтинг Греції з CC до ССС. Рейтинги грецьких державних облігацій також підвищені до рівня CCC.