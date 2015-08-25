Fitch підтвердило рейтинг "Газпрому" в іноземній валюті на рівні "ВВВ-" з негативним прогнозом

Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає Українська Правда.

Рейтинги і прогноз компанії обмежені аналогічними суверенними показниками РФ ("BBB -" / "негативний").

"Рейтинг" Газпрому "відображає наші очікування про те, що компанія залишиться важливим постачальником газу до Європи в середньостроковій перспективі. Європейські споживачі як і раніше обмежені у своїх можливостях диверсифікації імпорту газу в Європі і переживають зниження видобутку газу на родовищах у своєму регіоні", - сказано в документі.

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При цьому агенство зазначає, що Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий кредитний рейтинг Греції з CC до ССС. Рейтинги грецьких державних облігацій також підвищені до рівня CCC.