Індекс Шанхайської фондової біржі у вівторок вранці знизився на 6,41%, продовживши падіння

Про це свідчать дані торгів, передають РИА Новости.

Ключовий індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite Index знизився на 6,41%, склавши 3004,13 пункту, шеньчженський Shenzhen Composite Index впав на 6,97% і склав 1751,28 пункту.

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Раніше УНІАН повідомляв, що фондові майданчики Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок різко знижувалися, втрачаючи 3-4% слідом за біржами КНР, які впали на 7-8% на тлі побоювань за перспективи економіки країни.