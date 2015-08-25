Індекс Шанхайської фондової біржі у вівторок вранці знизився на 6,41%, продовживши падіння
05:28, 25 серпня 2015Фондовий ринок
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Індекс Шанхайської фондової біржі на ранкових торгах у вівторок продовжив падіння після рекордного з 2007 року зниження днем раніше, знизившись на 6,41%.
Індекс Шанхайської фондової біржі продовжив падіння / www.info-prom.com.ua
Про це свідчать дані торгів, передають РИА Новости.
Ключовий індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite Index знизився на 6,41%, склавши 3004,13 пункту, шеньчженський Shenzhen Composite Index впав на 6,97% і склав 1751,28 пункту.
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Раніше УНІАН повідомляв, що фондові майданчики Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок різко знижувалися, втрачаючи 3-4% слідом за біржами КНР, які впали на 7-8% на тлі побоювань за перспективи економіки країни.
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