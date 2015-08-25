Індекс Шанхайської фондової біржі закрив торги обвалом на 7,63%

Індекс Шанхайської фондової біржі на закриття торгів у вівторок, 25 серпня, опустився нижче психологічної позначки 3000 пунктів, після рекордного з 2007 року падіння на 8,6% днем раніше, ще знизившись на 7,63%, передає ПРАЙМ.

Читайте такожКитай на порятунок фондового ринку витратив більше, ніж резерви Росії Ключовий індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite Index, який протягом дня падав до 8,16%, просів на 7,63%, склавши 2964,97 пункту, шеньчженьский Shenzhen Composite Index знизився на 7,09% і склав 1749,07 пункту.