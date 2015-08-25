Український фондовий ринок знизився на відкритті торгів у вівторок

Український фондовий ринок у вівторок, 25 серпня, незначно знизився – індекс українських акцій UX за станом на 10:50 знизився на 0,96% - до 967,38 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів склав 1,8 мільйона гривень, при цьому більшість операцій проводиться на строковому ринку.

З індексного списку Української біржі вранці торгувалися акції Авдіївського коксохімічного заводу (зниження ціни на 1,16%) та Єнакіївського металургійного заводу (зниження ціни на 0,78%).

Індекс ПФТС знизився на 0,39% – до 330,21 пункту, загальний обсяг торгів склав 0,1 мільйона гривень.

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