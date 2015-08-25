Найбагатший бізнесмен Китаю за добу збіднів на $3,6 мільярда

Після найсильнішого з 2007 року обвалу фондового ринку статки найбагатшого бізнесмена Китаю – глави Dalian Wanda Group Вана Цзяньліня – за добу скоротилася на $3,6 млрд, повідомляє "Slon" з посиланням на Bloomberg.

У сукупності мільярдери материкового Китаю після «чорного понеділка» 24 серпня втратили більше $14 млрд, або 6% їх загальних статків. Дуже постраждали також бізнесмени в Індії: за день вони збідніли в цілому на 6,6%, а другий найбагатший – керівник Reliance Industries Мукеш Амбані – втратив $1,8 млрд.

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Між тим японські мільярдери збільшили свої рахунки навіть на тлі спаду на китайському ринку – їм допомогло зміцнення національної валюти: 24 серпня курс ієни виріс до максимуму за 1,5 місяці. В результаті гайбагатший японець – засновник Uniqlo – Тадасі Янай за день збільшив свій статок на $106 млн до $21,8 млрд.

Основний фондовий індекс Китаю Shanghai Composite 24 серпняобвалився на 8,5%, що стало максимальним добовим спадом за вісім років. На наступний день показник опустився ще на 7,6%.