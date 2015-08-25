Біржі США після різкого обвалу напередодні відкрилися зростанням

Американські фондові індекси у вівторок відкрилися в плюсі в межах 3,3% в рамках корекції після різкого обвалу днем раніше слідом за ринком цінних паперів Китаю, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Індекс широкого ринку S&P 500 зріс на 2,27% - до 1936,1 пункту, індекс DJIA - на 2,19%, до 16218,59 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ - на 2,88%, до 4655,76 пункту. При цьому в ході торгів NASDAQ піднімався до 3,4%.

За підсумками торгів понеділка індекс DJIA знизився на 3,57% і становив 15871,35 пункту, S&P 500 - на 3,94%, до 1893,21 пункту, NASDAQ втратив 3,82% і становив 4526,25 пункту.

"У короткостроковій перспективі все заспокоїться", - припускає стратег Brewin Dolphin Гай Фостер, чиї слова наводить видання The Wall Street Journal.

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Крім того, у понеділок на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) набуло чинності "Правило 48", яке може запобігти різким коливанням акцій на початку торгів. Згідно з повідомленням NYSE, це правило дозволяє уповноваженим учасникам ринку не розголошувати ціни перед відкриттям торгів, і з його допомогою біржа полегшить і прискорить відкриття біржі в ті дні, коли передбачається особливо волатильна торгівля.