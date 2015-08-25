Біржі Європи закрилися в плюсі після обвалу в "чорний понеділок"

Основні фондові індекси Європи закрили торги вівторка в плюсі, скорегувавшись вгору після значного обвалу днем раніше - на тлі побоювання економічного спаду в Китаї, свідчать дані бірж, повідомляє Прайм.

За підсумками торгів вівторка британський індекс FTSE 100 зріс на 3,09% - до 6081,34 пункту після оновлення в понеділок мінімуму з 28 листопада 2012 року. Німецький DAX 30 збільшився на 4,97%, до 10128,12 пункту, французький CAC 40 - на 4,14%, до 4564,86 пункту. Грецький композитний індекс Athex за підсумками торгів набрав 9,38%, досягнувши 621,70 пункту.

У понеділок на світових ринках була зафіксована хвиля розпродажів, пов'язана з побоюваннями уповільнення економічного зростання Китаю, другої за величиною економіки світу. Зниження індексів відбувалося також на азіатських і американських торгах.

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"Відновлення ринку у вівторок продовжилося, і нервові інвестори повернулися назад до європейських індексів у спробах повернути втрачене в той жахливий понеділок", - наводить агентство Франс Прес думку аналітика Spreadex Коннора Кемпбелла.

Незважаючи на повернення європейських індексів до зростання, багато ринкових спостерігачів попереджають про збереження волатильності на світових ринках, пов'язаної з фундаментальними чинниками, зокрема, із сумнівами щодо перспектив економіки Китаю.