Індекс Dow Jones встановив новий антирекорд на закритті бірж у США

Вперше за свою 119-річну історію індекс протягом чотирьох днів знижувався більш ніж на 200 пунктів, відзначає РБК з посиланням на Market Watch.

Як пише видання, за чотири сесії індекс втратив 1,682.29 пунктів.

Це є найбільшим зниженням за чотири дні з найгіршого тижня фінансової кризи 2008 року. Тоді Dow Jones втратив 1,746.19 пункту з 6 по 9 жовтня.

Протягом вчорашніх торгів, основні біржові індекси США відчували значні коливання. Так, Dow Jones, який формують найбільші американські корпорації, на початку сесії виріс відразу на 441 пункт. Тим не менше, до закриття торгів впав до позначки 15,666.44 пункту — це на 204.91 (1,29%) гірше рівня сьогоднішнього відкриття. В червону зону потрапили цінні папери Boeing (-1,24%), Соса-Cola (-1,02%), найбільше, на 2.91%, просіли акції Chevron. У плюсі за підсумками сесії опинилися котирування Apple і Disney. Вони виросли на 0,60% і 0,56%.

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S&P за підсумками дня втратив 1,35%. Високотехнологічний NASDQ втратив 0,44%. «Серед учасників ринку сьогодні переважали більш раціональні підходи, обстановка була більш спокійною, на відміну від паніки, що панувала напередодні», — цитує The Wall Street Journal керівника департаменту інвестиційної стратегії компанії Northern Trust Джима Макдональда. Він припустив, те, що відбувається на ринку — «не загальна тенденція до зниження котирувань, а корекція».

Падіння біржових індексів США відбулося на тлі зниження індексу Шанхайської біржі Shanghai Composite Index на 7,6%. Як пише CNN Money, з 12 червня індекс впав на «колосальні» 42%. Видання зазначає, що «турбулентність на фондовому ринку Китаю» серйозно нервує інвесторів через величезну роль КНР у глобальній економіці.

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«Зараз на ринку відбувається перетягування канату між тими, хто бачить хороші можливості і тими, хто побоюється, що ослаблення Китаю буде поглиблюватися», — зазначила Кейт Ворн, інвестиційний стратег у Edward Jones.

За словами Стівена Карла, керівника відділу по торгівлі акціями Williams Capital Group LP, учасники нервують через потенційну волатильність, яка може «вибухнути» на ринку. «Вони сумніваються з приводу того, що станеться за кордоном, і ця невизначеність бере гору», — цитує його Bloomberg.

Раніше УНІАН повідомляв, що американські фондові індекси у вівторок відкрилися в плюсі в межах 3,3% в рамках корекції після різкого обвалу днем раніше слідом за ринком цінних паперів Китаю, свідчать дані торгів.