Індекс Шанхайської фондової біржі відкрився зростанням на 0,53%

Про це свідчать дані торговельної площадки, передає РИА Новости.

Це сталося після рішення центробанку Китаю знизити ставки за депозитами і кредитами та посилення умов торгівлі ф'ючерсами на індекси.

Ключовий індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Conposite Index (у понеділок впав на рекордні за вісім років 8,49%, а у вівторок ще на 7,63%) виріс вранці в середу на 0,53% і склав 2980,79 пункту, шеньчженський Shenzhen Composite Index знизився на 0,17%, склавши 1746,08 пункти.

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Як повідомляв УНІАН раніше, індекс Шанхайської фондової біржі до закриття торгів у вівторок, 25 серпня, опустився нижче психологічної позначки 3000 пунктів, після рекордного з 2007 року падіння на 8,6% днем раніше, ще знизившись на 7,63%.