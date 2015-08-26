США і Японія домовилися про фінансове співробітництво на тлі обвалу світових бірж

Президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе провели телефонну розмову, в ході якої прийшли до домовленості про співпрацю між країнами у фінансовій галузі в зв'язку з падінням світових котирувань, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Economic Times.

Лідери країн також обговорили ситуацію на Корейському півострові, привітавши угоду, якої було досягнуто представниками КНДР і Республіки Корея.

Читайте такожІндекс Dow Jones встановив новий антирекорд на закритті бірж в СШАЯпонський прем'єр також висловив президенту США стурбованість повідомленнями про стеження агентством національної безпеки, зазначивши, що подібні інциденти можуть позначитися на відносинах країн в подальшому.