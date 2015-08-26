На біржах Європи обвал індексів після зростання напередодні

Основні фондові індекси Європи в середу, 26 серпня, знижуються на тлі фіксації прибутку інвесторами після істотного зростання напередодні, передає ПРАЙМ.

Так, з початку торгів британський індекс FTSE 100 впав на 1,4% - до 5998,43 пункту, німецький DAX 30 - 1,7%, до 9963,51 пункту, французький CAC 40 - 1,5%, до 4485,3 пункту.

Читайте такожІндекс Dow Jones встановив новий антирекорд на закритті бірж у СШАУ вівторок зростання європейських фондових індексів становило від 3% до майже 5% в рамках корекції після обвалу під час "чорного понеділка". "Волатильність на ринках буде залишатися підвищеною в найближчі тижні; багато людей на емоціях і не дають об'єктивну оцінку ринку", - наводить видання The Wall Street Journal думку інвестиційного директора U. S. Trust.

Європейські трейдери в середу продовжують оцінювати заходи центробанку КНР для підтримки національної економіки, зроблені напередодні. Зокрема, Народний банк Китаю знизив з середи ставки за депозитами та кредитами на 0,25 відсоткового пункту, ставка за кредитами виявилася на рівні 4,6%, за депозитами - 1,75%. Крім того, з 6 вересня ЦБ знизить норми резервування для банків на 0,5 відсоткового пункту. Китайська ф'ючерсна біржа China Financial Future Exchange в середу оголосила про підвищення комісійних та маржинальних вимог для ф'ючерсів за індексом, щоб припинити спекуляції.

Серед внутрішніх новин інвестори можуть звернути увагу на повідомлення Volkswagen AG, який повідомив, що світові продажі автомобілів в липні знизилися на 3,7% в річному вираженні, до 792,1 тис. автомобілів.