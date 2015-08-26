Запізніле рішення про призупинення приватизації ОПЗ погіршує інвестклімат – "Бізнес-Інвест"

Про це йдеться в заяві інвестиційної компанії «Бізнес-Інвест», яка планувала брати участь в аукціоні з продажу 5% акцій ОПЗ.

«Запізніле рішення уряду припинити аукціон безпосередньо перед оголошеною датою його проведення свідчить про відсутність якої-небудь чітко скоординованої приватизаційної політики та професіоналізму. Не кажучи вже про відсутність в уряду і Фонду (Фонду державного майна – УНІАН) простої поваги до інвесторів, яких, насамперед, приваблюють прозорі правила гри, а не раптові незграбні емоційні реакції», - відзначають в компанії.

При цьому нагадується, що 19 серпня голова уряду Арсеній Яценюк на засіданні Кабінету міністрів дав доручення главі Фонду держмайна припинити проведення аукціону 5% акцій «Одеського припортового заводу».

За інформацією компанії, мотиви рішення, озвучені чиновниками, зводяться до того, що Верховною Радою не було прийнято запропоновані Фондом і урядом зміни до приватизаційного законодавства, а тому слід почекати два місяці, що дозволить провести переоцінку акцій Одеського припортового заводу, а також відмовитися від продажу 5% окремо від основного пакету.

«ІК «Бізнес-Інвест» вважає таке обґрунтування рішення уряду, м'яко кажучи, сумнівним. Адже про те, що сесія Верховної Ради закінчилася і зміни до законодавства не прийнято, було відомо і прем'єру, і голові Фонду ще до публікації оголошення про аукціон в газеті «Відомості приватизації», яке для всіх зацікавлених учасників ринку стало своєрідним сигналом «старт» і сигналом про те, що держава запустила відповідні приватизаційні процедури», - підкреслили в «Бізнес-Інвесті».

Між тим у «Бізнес-Інвесті» розповіли, що стартова вартість 5% акцій ОПЗ на аукціоні повинна була становити 450 млн грн, що відповідно вимагало від усіх зацікавлених інвесторів акумулювати і «заморозити» такі засоби для участі у торгах, дата яких була призначена на 26 серпня. При цьому сума гарантійного внеску учасника торгів становила 90 млн грн.

«Інвестиційна компанія «Бізнес-Інвест» прийняла рішення про участь в аукціоні та, у рамках підготовки до торгів, провела комплекс заходів щодо залучення і акумулювання на поточному рахунку компанії коштів, необхідних для сплати гарантійного внеску, коштів для оплати пакета в разі перемоги у торгах, а також був підготовлений необхідний пакет документів для участі в аукціоні», - йдеться в заяві.

При цьому в компанії обурені вибором для початку приватизації ОПЗ біржі «Перспектива», яка була викрита в фіктивних операціях з цінними паперами.

«Особливо гостро це питання постало після прямих заяв керівництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про цілий ряд ознак фіктивності акцій самої біржі і рішення про припинення торгівлі цими акціями», - відзначили в «Бізнес-Інвесті».

Водночас, у компанії повідомили, що станом на вечір 25 серпня на сайті Кабінету міністрів та на сайті Фонду держмайна відсутня офіційна інформація і текст відповідного документа Фонду про виконання доручення уряду та зупинення приватизаційного аукціону з продажу акцій ОПЗ на біржі.

«Якщо ініціатором відповідного рішення уряду виступав сам Фонд, як заявляв голова Ігор Білоус, то чому досі доручення уряду не виконано, а інвестори перебувають в незнанні - буде аукціон 26 серпня, чи ні???», - підкреслили в «Бізнес-Інвесті».

У той же час у компанії зазначили, що своїми діями уряд і ФДМ завдають значної шкоди іміджу процесу приватизації в Україні та довіри інвесторів, а також ставлять під сумнів успішність приватизації в цілому.

«Хто заспокоїть інвесторів і виступить гарантом того, що в призначену дату буде проведений конкурс з продажу основного пакету акцій Одеського припортового заводу, для участі в якому інвестори повинні будуть залучити сотні мільйонів доларів, а не гривень, які так потрібні бюджету нашої країни?», - додали в інвесткомпанії.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна відповідно до графіку приватизації 26 серпня планував виставити на продаж на біржі «Перспектива» 5% акцій Одеського припортового заводу початковою вартістю 450 млн грн.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визнала акції найбільшої за обсягом торгів в Україні біржі «Перспектива» фіктивними.

19 серпня на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про необхідність зміни правил приватизації та виключення з них норми, що передбачає у разі продажу великого пакета акцій держпідприємств обов'язковий продаж 5% пакета акцій цих підприємств на біржі. На думку глави уряду, ця норма підвищує ризик повернення олігархічних схем у процес приватизації і зміни ціни об'єктів у бік їх безконтрольного заниження або завищення – під конкретного покупця.

Яценюк також нагадав, що кілька місяців тому Кабмін вніс на розгляд у парламент проект закону про скасування обов'язкового продажу 5% акцій ОПЗ, проте парламентарії не проголосували за пропозицію уряду.

Як очікується, повторне голосування може відбутися на початку вересня. У цьому зв'язку глава Фонду держмайна Ігор Білоус повідомив, що він погодив з урядом можливість перенесення продажу ОПЗ, щоб дати Верховній Раді час на розгляд законопроекту і здійснення приватизації за новими правилами.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

У січні-червні поточного року Одеський припортовий завод отримав чистий прибуток у розмірі 151,953 млн грн, тоді як аналогічний період 2014 року компанія закінчила з чистим збитком у 116,806 млн грн.