Українська біржа виключила з біржового списку акції 5 кримських компаній

Один з провідних торговельних майданчиків на вітчизняному фондовому ринку Українська біржа виключила з біржового списку акції 7 емітентів, з яких 5 – компанії, зареєстровані в окупованому Росією Криму, зокрема, "Бром", "Кримхліб", "Кримський содовий завод", суднобудівний завод "Затока" та готель "Ялта-Інтурист".

Про це повідомила прес-служба Української біржі.

"21 серпня 2015 року котирувальна комісія ПАТ "Українська біржа" прийняла рішення про виключення з біржового списку акцій семи емітентів. Дане рішення набуло чинності 25 серпня 2015 року", - говориться в повідомленні прес-служби біржі.

Прес-служба зазначила, що виключення цінних паперів з біржового списку сталося через зупинку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, а також у зв'язку з тривалою неможливістю проведення за ними біржових торгів.

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Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку в рамках проведення політики очищення вітчизняного фінансового ринку від неякісних цінних паперів зупинила торги акціями 91 українського емітента.

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Раніше голова НКЦПФР Тимур Хромаєв повідомив, що загальна сума капіталізації компаній, торги акціями яких комісія зупинила, становить 461 мільярд гривень, або 70% капіталізації всього фондового ринку України.