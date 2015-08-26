Ринок акцій Китаю закрився в мінусі - падіння за п'ять сесій стало максимальним з 1996 року

"Торги на фондових біржах Шанхая і Шеньчженя в середу завершилися в "червоній зоні" після дуже волатильної сесії. Дії китайського ЦБ, який напередодні одночасно понизив відсоткові ставки та нормативи резервних вимог, не змогли зупинити обвал ринку", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомляють Ведомости з посиланням на агентство Bloomberg.

"Падіння індексу Шанхайської фондової біржі - Shanghai Composite - за останні п'ять сесій було найзначнішим з грудня 1996 року, перевищивши 22,7%", - говорится в повідомленні.

У середу шанхайський індикатор спочатку піднімався на 1,2%, потім знижувався на 3,9%, щоб потім знову зрости, дійшовши до 4,3%. Але за підсумками дня він втратив 1,3%.

Між тим Shenzhen Composite впав 26 серпня на 3,1%, опустившись до мінімуму з березня, індекс блакитних фішок Шанхаю та Шеньчженя CSI 300 знизився на 0,6%, а гонконгський Hang Seng - на 0,8%. Протягом дня всі вони по кілька разів переходили від зростання до зниження.

Читайте такожВиробнича активність Китаю знизилася до більш ніж шестирічного мінімуму

З середини червня китайський ринок акцій втратив приблизно половину капіталізації. Між тим уряд КНР цього тижня призупинив втручання в роботу фондового ринку, обговорюючи подальші перспективи.

Народний банк Китаю у вівторок, щоб підтримати економіку та учасників ринків, прийняв рішення про зниження основних процентних ставок вп'яте з листопада 2014 року, а також переглянув нормативи резервних вимог для банків. Ставка за річними кредитами знижена на 25 базисних пунктів - до 4,6%, норми резервування зменшені на 50 базисних пунктів.