Британський і ірландський букмекери погодили злиття вартістю $8 мільярдів

Ірландська букмекерська контора Paddy Power PLC і її британський конкурент Betfair Group PLC досягли принципової домовленості щодо основних умов злиття, в результаті чого буде утворений один з найбільших за обсягом виручки світовий гравець в даній галузі, передає ПРАЙМ з посиланням на спільний прес-реліз компаній.

Читайте такожВелика Британія почала розслідувати відмивання російських грошей в Deutsche BankЗа результатами угоди, вартість якої оцінюється в 8 мільярдів доларів, Paddy Power буде належати 52% акцій об'єднаної компанії, в той час як акціонери Betfair будуть володіти 48% акцій Paddy Power Betfair plc. Комбінована виручка компаній, виходячи з даних останнього фінансового року, становить понад 1,1 мільярда фунтів стерлінгів (1,5 мільярда євро).

"Злиття є прекрасною можливістю для обох компаній зміцнити свої позиції у секторі, домогтися ефекту синергії, забезпечити вигоду для клієнтів і акціонерів", - зазначають компанії.

Paddy Power є одним з найбільших букмекерів у Великій Британії, Ірландії та Австралії за обсягом виручки. Компанія також працює в Італії, Франції і Канаді.

Компанія Betfair створена в 1999 році у Великій Британії; акції компанії торгуються на Лондонській фондовій біржі з 2010 року.