Фонд держмайна зупинив торги 5-відсоткового пакету акцій Одеського припортового заводу

Про це повідомляється в офіційному виданні Фонду «Відомості приватизації».

Торги зупинено наказом Фонду держмайна від 21 серпня 2015 року №1221 «Про припинення аукціону на Фондовій біржі «Перспектива» з продажу пакета акцій ПАТ «Одеський припортовий завод» на виконання постанови Кабінету міністрів України від 19 серпня 2015 року №612.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна відповідно до графіку приватизації 26 серпня планував виставити на продаж на біржі «Перспектива» 5% акцій Одеського припортового заводу початковою вартістю 450 млн грн.

На засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив скасувати продаж 5-відсоткового пакета акцій Одеського припортового заводу на біржі «Перспектива». На думку глави уряду, існуючі правила продажу держпідприємства, а також очевидна нерозвиненість фондового ринку можуть призвести до того, що учасниками конкурсу знову стануть олігархи, які «зіб'ють усю програму приватизації».

У свою чергу голова ФДМУ Ігор Білоус повідомив, що головним завданням у справі роздержавлення ОПЗ (Одеського припортового заводу – УНІАН) є проведення цієї процедури максимально прозоро, законно й вигідно для держави.

Також голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв повідомив, що на даному етапі використання бірж для приватизації не є ефективним способом знаходження акціонерів-інвесторів. Щодо прозорості роботи «Перспективи» Хромаєв сказав, що біржа має дуже складну й дуже неясну структуру власності.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку й карбаміду та третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолоджування й перевантаження аміаку.

У січні-червні цього року Одеський припортовий завод отримав чистий прибуток у розмірі 151,953 млн грн, тоді як аналогічний період 2014 року компанія закінчила з чистим збитком у 116,806 млн грн.