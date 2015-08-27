Індекс Dow Jones вперше за тиждень показав зростання

Про це повідомляє Новое Время.

Всього американський фондовий індекс підвищився на 619 пунктів (3,95%) і склав 16285,51 пунктів.

Також повідомляється, що S&P 500 виріс на 3,90% і склав 1940,51 пунктів, а високотехнологічний NASDAQ збільшився на 4,24% до 4697,54 пунктів.

Індекс Dow Jones також продемонстрував найкращий підйом у відсотках починаючи з 2011 року, - передає MarketWatch.

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Раніше УНІАН повідомляв, що торги на фондових біржах Шанхая і Шеньчженя в середу завершилися в "червоній зоні" після дуже волатильної сесії. Дії китайського ЦБ, який напередодні одночасно понизив відсоткові ставки та нормативи резервних вимог, не змогли зупинити обвал ринку.