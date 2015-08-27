Індекс Шанхайської фондової біржі відкрився зростанням на 1,73%

Таким чином, вони відіграли падіння за попередню торгівельну сесію, після рішення Центробанку знизити ставки за депозитами і кредитами раніше на цьому тижні. Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

Ключовий індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite Index до відкриття торгів підскочив на 1,73% і склав 2978,03 пункту, шеньчженьский Shenzhen Composite Index додав 1,64%, склавши 1723,54.

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Раніше УНІАН повідомляв, що торги на фондових біржах Шанхая і Шеньчженя в середу, 26 серпня, завершилися в "червоній зоні" після дуже волатильної сесії. У середу шанхайський індикатор спочатку піднімався на 1,2%, потім знижувався на 3,9%, щоб потім знову піти в зростання, що доходило до 4,3%. Але за підсумками дня він втратив 1,3%. Між тим Shenzhen Composite впав 26 серпня на 3,1%, опустившись до мінімуму з березня.