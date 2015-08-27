Центробанк Китаю вже витратив на порятунок фінсектора понад $23 мільярди

Народний банк Китаю вже влив у фінансову систему країни 150 млрд юанів (близько $23,4 млрд) в рамках операцій зворотного репо (викуп цінних паперів із зобов'язанням зворотного продажу за фіксованою ціною), передає «Газета.Ru».

Операції репо здійснювалися за ставкою 2,35% строком на сім днів.

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