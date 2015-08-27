Індекс Шанхайської фондової біржі закрив торги зростанням більш ніж на 5%

Індекс Шанхайської фондової біржі к закриттю торгів у четвер, 27 серпня, підскочив на 5,34% слідом за американськими індексами та на тлі рішення Центробанку знизити ставки за кредитами і депозитами, яке було прийнято раніше на цьому тижні, передає ПРАЙМ.

Читайте такожЦентробанк Китаю вже витратив на порятунок фінсектора понад $23 мільярди Ключовий індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite Index, який з початку тижня втратив майже 17% і в ході торгів четверга також ненадовго опинявся в мінусі, за підсумками торгів четверга виріс на 5,34% і склав 3083,59 пункту. Шэньчжэньский Shenzhen Composite Index додав 3,33% - до 1752,21 пункту.