Український фондовий ринок росте на відкритті торгів у четвер

Український фондовий ринок у четвер, 27 серпня, продемонстрував незначне зростання – індекс українських акцій UX за станом на 11:10 виріс на 1,15% - до 974,36 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів склав 2,1 мільйона гривень, при цьому більшість операцій проводиться на фондовому ринку.

Вранці з індексного списку Української біржі торгувалися акції "Мотор Січі" (зростання ціни на 0,94%) і "Крюківського вагонобудівного заводу" (зростання ціни на 0,81%).

Індекс ПФТС виріс на 0,39% – до 328,57 пункту, загальний обсяг торгів склав 10,5 мільйона гривень.

Читайте такожРинок акцій Китаю закрився в мінусі - падіння за п'ять сесій стало максимальним з 1996 року