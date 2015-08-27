Україна випустить нові цінні папери, прив'язані до зростання ВВП - Яресько

Україна має намір здійснити випуск нових боргових паперів, які будуть прив'язані до зростання економіки України, повідомила в ході позачергового засідання уряду міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Після 2020 року економіка України зростатиме більше, ніж прогнозує МВФ, кредитори отримають додаткові платежі від України, - сказала Яресько. – МВФ вважає, що середньорічне зростання ВВП становитиме 4%, і Україна випустить нові цінні папери, прив'язані до показників зростання ВВП. Ці нові цінні папери використовуватимуться тільки з 2021 року і стануть механізмом зацікавленості інвесторів у відновленні України».

Яресько зазначила, що при зростанні ВВП на 3-4% кредитори отримають додатково 1% до виплат, а при зростанні ВВП 4% і більше - отримають більше. "Така ситуація називається win-win - і для кредиторів, і для нашої країни", - сказала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України досяг угоди з комітетом кредиторів, яка передбачає списання 20% державного боргу, що підлягає реструктуризації, загальним обсягом 19 млрд дол.

При цьому російським кредиторам запропонували такі ж умови реструктуризації російського боргу обсягом 3 млрд дол.

Проте, за інформацією агентства Bloomberg, міністр економрозвитку Росії Антон Силуанов заявив, що російська сторона відмовляється брати участь у процесі реструктуризації.