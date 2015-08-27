Білоус: бюджет цього року не отримає від приватизації очікувані 17 мільярдів
Білоус зазначив, що приватизацію Фонд переніс, оскільки необхідно внести зміни до законодавства та методики оцінки вартості держпідприємств
Фонд державного майна України (ФДМУ) у 2015 році не виконає план з наповнення бюджету від приватизації державних підприємств, яка мала пройти у вересні-грудні цього року. Про це повідомив голова ФДМУ Ігор Білоус на своїй сторінці в Facebook.
«Зрозуміло, що бюджет (від приватизації – УНІАН) цього року ми не виконаємо, але тепер у нас є можливість якісно підготуватися до приватизації великих об'єктів», - написав він.
Білоус зазначив, що приватизацію Фонд переніс, бо необхідно провести зміни в законодавстві й методиці оцінки вартості держпідприємств.
Водночас, Білоус зазначив, що ФДМУ в рамках проведення масштабної приватизації планує отримати від продажу Президент Готелю і ТЕЦ в 2015 році близько 1 млрд грн.
«Все-таки сподіваюся, що деякі надходження від приватизації в 2015 році ми отримаємо – близько мільярда гривень від продажу Президент Готелю і ТЕЦ», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим на 2015 рік державним бюджетом, від приватизації планувалося отримати 17 млрд грн, від оренди – 544 млн грн.
19 серпня на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про необхідність зміни правил приватизації та виключення з них норми, яка передбачає в разі продажу великого пакета акцій держпідприємств обов'язковий продаж 5% пакета акцій цих підприємств на біржі. На думку очільника уряду, ця норма підвищує ризик повернення олігархічних схем у процес приватизації і зміни ціни об'єктів у бік їх безконтрольного заниження або завищення – під конкретного покупця.
Голова ФДМУ повідомив, що відомство розробило поправки до Закону «Про приватизацію державного майна», які унеможливлюють участь у приватизації представників країн-агресорів, скасовують обов'язковий продаж 5-10% акцій і дають можливість залучати до процесу приватизації високопрофесійних, кваліфікованих і неупереджених радників.
Також заступник голови Фонду держмайна Наталія Лебідь повідомила, що нову методику оцінки вартості державних підприємств для проведення приватизації було підготовлено в червні і наразі проходить процедуру погодження у Міністерстві юстиції.