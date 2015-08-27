Білоус: бюджет цього року не отримає від приватизації очікувані 17 мільярдів

Фонд державного майна України (ФДМУ) у 2015 році не виконає план з наповнення бюджету від приватизації державних підприємств, яка мала пройти у вересні-грудні цього року. Про це повідомив голова ФДМУ Ігор Білоус на своїй сторінці в Facebook.

«Зрозуміло, що бюджет (від приватизації – УНІАН) цього року ми не виконаємо, але тепер у нас є можливість якісно підготуватися до приватизації великих об'єктів», - написав він.

Білоус зазначив, що приватизацію Фонд переніс, бо необхідно провести зміни в законодавстві й методиці оцінки вартості держпідприємств.

Водночас, Білоус зазначив, що ФДМУ в рамках проведення масштабної приватизації планує отримати від продажу Президент Готелю і ТЕЦ в 2015 році близько 1 млрд грн.

«Все-таки сподіваюся, що деякі надходження від приватизації в 2015 році ми отримаємо – близько мільярда гривень від продажу Президент Готелю і ТЕЦ», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим на 2015 рік державним бюджетом, від приватизації планувалося отримати 17 млрд грн, від оренди – 544 млн грн.

19 серпня на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про необхідність зміни правил приватизації та виключення з них норми, яка передбачає в разі продажу великого пакета акцій держпідприємств обов'язковий продаж 5% пакета акцій цих підприємств на біржі. На думку очільника уряду, ця норма підвищує ризик повернення олігархічних схем у процес приватизації і зміни ціни об'єктів у бік їх безконтрольного заниження або завищення – під конкретного покупця.

Голова ФДМУ повідомив, що відомство розробило поправки до Закону «Про приватизацію державного майна», які унеможливлюють участь у приватизації представників країн-агресорів, скасовують обов'язковий продаж 5-10% акцій і дають можливість залучати до процесу приватизації високопрофесійних, кваліфікованих і неупереджених радників.

Також заступник голови Фонду держмайна Наталія Лебідь повідомила, що нову методику оцінки вартості державних підприємств для проведення приватизації було підготовлено в червні і наразі проходить процедуру погодження у Міністерстві юстиції.