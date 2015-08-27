"Російські" облігації включено до переліку реструктуризації - розпорядження Кабміну

Кабінет міністрів України підтвердив включення євробондів, випущених в обмін на кредит з боку Російської Федерації загальним обсягом 3 мільярди доларів, з терміном погашення в грудні 2015 року до загального переліку держпаперів, які підлягають реструктуризації.

Про це говориться в розпорядженні уряду №859, опублікованому на сайті Кабміну.

Крім "російських" паперів у цей перелік також увійшли бонди, випущені в 2005-2013 роках з термінами погашення в 2015-2023 роках, а також єврооблігацій держпідприємства "Фінансування інфраструктурних проектів", випущені під держгарантії у 2010-2012 роках з терміном погашення в 2017-2018 роках.

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При цьому російським кредиторам запропонували такі ж умови реструктуризації російського боргу обсягом 3 мільярди доларів.

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