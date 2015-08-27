Кабмін просить Раду дозволити приватизацію "Укрспирту", "Артемсолі" і ще 372 підприємств

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді виключити 374 об'єкти агропромислового сектора, в тому числі монополіста на ринку етилового спирту концерн «Укрспирт» і найбільше соледобувне підприємство «Артемсіль», з переліку компаній, які мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації.

Така пропозиція міститься в урядовому законопроекті №2519а «Про внесення змін до деяких законів України щодо об'єктів агропромислового комплексу», опублікованому на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, 374 підприємства, які пропонується виключити зі списку тих, що не підлягають приватизації, 116 об'єктів вже ліквідовано, 78 – реорганізовано, 180 – не відповідають вимогам Закону України «Про приватизацію державного майна».

«Виключення з переліку таких підприємств не означає виведення з державної власності майна, але дасть змогу забезпечити підвищення якості менеджменту, проведення реструктуризації підприємств, концентрацію профільних активів, залучення інвесторів і ділових партнерів», - йдеться в пояснювальній записці.

Уряд також запропонував доповнити закон про приватизацію держмайна нормою про заборону придбання державних підприємств резидентами держави-агресора, а також фізичними та юридичними особами, які пов'язані з проведенням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

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Як повідомляв УНІАН, в уряді неодноразово заявляли про те, що заводи концерну «Укрспирт» після прийняття рішення про приватизацію підприємства будуть продаватися окремо, щоб не допустити домінуючого становища приватної компанії на ринку.

На початку червня Мінагропрод затвердив список перших 100 державних сільськогосподарських підприємств, що підлягають приватизації.

Раніше представники міністерства заявляли, що Мінагропрод розраховує приватизувати у 2015 році до 180 підконтрольних міністерству підприємств.

За даними Мінагропроду, в 2014 році «Артемсіль» отримала 143,5 млн чистого прибутку, тоді як «Укрспирт» закінчив рік зі збитками в 532,2 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу повинні були увійти 76 спиртзаводів, проте поки що на баланс підприємства передано тільки 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступав за приватизацію «Укрспирту».

Держпідприємство «Артемсіль» - найбільший виробник кухонної солі в Центральній і Східній Європі. Підприємство засноване в 1881 році. Виробнича потужність «Артемсолі» становить 7 млн тонн на рік. Кількість працівників – понад 3 тис. осіб. Продукція підприємства експортується до 22 країн.