За тиждень падіння фондового ринку в світі стало на 66 мільярдерів менше

Різке падіння котирувань на світових торговельних майданчиках, яким відзначилася цього року друга половина серпня, призвело до того, що відразу кілька десятків найбагатших людей світу втратили право називати себе мільярдером, повідомляє журнал Forbes.

У Росії статусу мільярдера позбулися 5 осіб. При цьому найбільше втратив Олександр Луценко, який разом із дружиною контролює холдинг «Содружество», найбільший в Росії виробник рослинних олій. Його статок, за підрахунками Forbes, знизився на $233 млн — до $983 млн.

Капітал співвласника групи ТАЇФ Рустама Сультеєва, за оцінкою Forbes, зменшився до $928 млн (-$98 млн), а статок синів колишнього президента Татарстану Айрата і Радика Шаймієвих до $997 млн і $969 млн відповідно (-$96 млн).

Статок співвласника «Новатеку» Леоніда Симановського, за підрахунками Forbes, скоротився на $49 млн — до $990 млн.

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При цьому найбільших втрат зазнав Китай. Після того, як всього за тиждень фондовий індекс Shenzhen Composit впав більш ніж на чверть, зі списку мільярдерів вибули більше двох десятків громадян Піднебесної.

Найбільшої суми позбувся Гун Хунцзя, віце-президент гонконзького виробника відеокамер і реєстраторів Hikvision. Його статок за 8 днів зменшився на $4,1 млрд і тепер становить $876 млн.

Голова китайської логістичної групи Eternal Asia Supply Chain Management Чжоу Гохуей втратив 97% свого статку — він скоротився з $3,805 млрд до $119 млн.

У США після тижня падіння фондових ринків (індекси Dow-Jones і S&P 500 за цей час впали приблизно на 10%, а Nasdaq Composite — на 11,5%) список мільярдерів скоротився на 9 позицій, в Індії — на 6, в Австралії і на Тайвані — на 3.