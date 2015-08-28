Біржі Китаю відкрилися зростанням котирувань

Індекс Шанхайської біржі Shanghai Composite на відкритті торгів виріс на 1,1% до 3123,04 пункту, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Гонконгський індекс Hang Seng в перші хвилини торгів додав 1,6% і виріс до 22186,30 пункту. На торгової майданчику в Шеньчжені індекс Shenzhen Composite виріс на 1,38% до 1776,44 пункту.

Читайте такожІндекс Шанхайської фондової біржі закрив торги зростанням більш ніж на 5%

У понеділок індекс Шанхайської біржі втратив 8,5%, що призвело до обвалу фондових ринків по всьому світу - гіршого за останні вісім років.

На наступний день Центральний банк Китаю влив у фінансову систему країни 150 млрд юанів (22,4 млрд доларів), намагаючись поліпшити ситуацію на фондовому ринку країни.