Китай продав частину боргових паперів США, щоб підтримати юань

Китай цього місяця продав частину US Treasuries, які йому належать, щоб за рахунок отриманих доларів згладити ослаблення юаня після девальвації 11 серпня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела. Для угод Китай використовував прямі канали, а також агентів в Бельгії і Швейцарії. Обсяг операцій жодне з джерел не розкрило.

За даними одного з джерел Bloomberg, влада Китаю погодила скорочення вкладень в американські держоблігації з Вашингтоном.

Народний банк Китаю (Центробанк) у четвер влив у фінансову систему країни 150 млрд юанів ($23,4 млрд) з допомогою короткострокових інструментів, повідомив регулятор. У середу обсяг таких інтервенцій становив 140 млрд юанів ($21,8 млрд). У четвер індекс Shanghai Composite до закриття вперше зріс на 5,3% після п'яти поспіль сесій падіння, пишуть «Ведомости».

У червні Китай залишався найбільшим у світі утримувачем US Treasuries, збільшивши ці інвестиції на $1 млрд до $1,271 трлн. Найбільші у світі міжнародні резерви КНР на кінець липня становили $3,65 млрд, скоротившись на $315 млрд за останні 12 місяців. За оцінками аналітиків, до кінця року резерви будуть падати приблизно на $40 млрд на місяць через інтервенції Пекіна на фінансових ринках.

За оцінкою Societe Generale, за останні два тижні Народний банк Китаю продав не менше $106 млрд резервів, включаючи боргові папери США.