Китайський ринок відновив рекордне падіння
У понеділок китайський ринок відновив падіння, після значного зміцнення наприкінці минулого тижня. Експерти пов'язують це зі стурбованістю інвесторів стосовно подальших дій китайської влади.
Лідером падіння став індекс Шанхайської біржі, який на мінімумі опускався на 3,7%. До закриття торгів спад склав 0,82%.
Про це повідомляє РБК з посиланням на Bllomberg.
Протягом двох останніх сесій Shanghai Composite зріс майже на 10%. Це відбулося на тлі інтервенцій, які влада країни провела на ринку акцій. Зазначається, що з їх допомогою керівництво Китаю має намір досягти стабілізації фондового ринку перед військовим парадом з нагоди 70-річчя закінчення Другої світової війни 3 вересня.
Відзначається, що волатильность китайського ринку відлякує інвесторів, які намагаються передбачити дії Китаю з підтримки економіки.
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"Існує дуже багато плутанини навколо покупок акцій фондами, які пов'язані з державою. Інформація розкривається дуже обмежено, тому неможливо зрозуміти, що вони [влада Китаю] роблять насправді", — пояснив стурбованість інвесторів трейдер Shenwan Hongyuan Group Co. у Шанхаї Джеррі Альфонсо.