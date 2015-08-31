Китайський ринок відновив рекордне падіння

Лідером падіння став індекс Шанхайської біржі, який на мінімумі опускався на 3,7%. До закриття торгів спад склав 0,82%.

Про це повідомляє РБК з посиланням на Bllomberg.

Протягом двох останніх сесій Shanghai Composite зріс майже на 10%. Це відбулося на тлі інтервенцій, які влада країни провела на ринку акцій. Зазначається, що з їх допомогою керівництво Китаю має намір досягти стабілізації фондового ринку перед військовим парадом з нагоди 70-річчя закінчення Другої світової війни 3 вересня.

Відзначається, що волатильность китайського ринку відлякує інвесторів, які намагаються передбачити дії Китаю з підтримки економіки.

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"Існує дуже багато плутанини навколо покупок акцій фондами, які пов'язані з державою. Інформація розкривається дуже обмежено, тому неможливо зрозуміти, що вони [влада Китаю] роблять насправді", — пояснив стурбованість інвесторів трейдер Shenwan Hongyuan Group Co. у Шанхаї Джеррі Альфонсо.