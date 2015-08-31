Фонд держмайна найближчим часом вибере радника з приватизації ОПЗ – Абромавичус

Фонд державного майна як ключовий орган, відповідальний за проведення приватизації в Україні, на цьому тижні визначить компанію – радника з питань приватизації одного з головних державних активів – Одеського припортового заводу.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН сказав міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

"При продажу ключових державних активів потрібно, щоб була максимальна прозорість, публічність, максимальна кількість учасників. А це можна зробити тільки в одному випадку – якщо залучити кращих радників з приватизації, – сказав міністр. – Перед Фондом держмайна стоїть завдання – знайти такі компанії. І у них вже є близько 12 претендентів на посаду радника з приватизації ОПЗ. Вже найближчим часом, на тижні, вони визначаться, з ким будуть співпрацювати".

При цьому міністр підкреслив, що професійні радники більше не допустять ситуації, коли стратегічні підприємства продавалися непрозоро.

"Коли на календарі 24 грудня, європейці святкують Різдво, а ми своїм олігархам продаємо пакети акцій заводів", – нагадав колишню практику приватизації Абромавічус.

Повний текст інтерв'ю з міністром читайте на сайті "УНІАН-Економіка": Айварас Абромавичус: Вопрос дефолта Украины снят